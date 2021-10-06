نقولا صحناوي: متى ستقوم الحكومة بصرف المبلغ الذي تم إقراره في مجلس النواب وأين أصبحت المبالغ المرصودة من قبل المجتمع الدولي؟

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غرّد النائب نقولا صحناوي عبر "تويتر":

"منذ إنفجار مرفأ بيروت ولغاية اليوم، خصّص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبلغ ١٥٠ مليار ليرة من مؤونته الخاصة للتعويض على المتضررين من الانفجار ، واليوم بسعي جديد منه، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة ٥٠ مليار ليرة من المؤونة نفسها ليصبح المبلغ ٢٠٠ مليار.

بالمقابل، شهدنا غياب تام لجميع الرئاسات الاخرى، رغم حجم مؤونتها الضخم، ولم تقم الحكومات المتعاقبة برصد أي مبلغ يساهم في إعادة إعمار منطقتنا المتضررة ومساعدة أهلنا التي أصابتهم النكبة في منازلهم و متاجرهم

يبقى السؤال، متى ستقوم الحكومة بصرف مبلغ ال١٥٠٠ مليار ليرة الذي تم إقراره في مجلس النواب، ونسأل أين أصبحت المبالغ المرصودة من قبل المجتمع الدولي في المؤتمرات المتتالية وقدرها ٣٠٠ مليون دولار ولم يصرف إلا القليل منها."