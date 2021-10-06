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ميقاتي: سأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء

6
OCTOBER
2021
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 شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على "ضرورة محاسبة المسؤولين الذين لهم علاقة بانفجار مرفأ بيروت".

وقال في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، "إن الدستور اللبناني يقضي بأن تتم محاكمة الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة. نحن نؤكد على صدقية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لكن ثمة فرق بين الشعبوية وتطبيق الدستور"، لافتا إلى أن "الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة".

وتطرق ميقاتي إلى ملف الكهرباء قائلا: "الأولوية بالنسبة إلينا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهرباء"، لافتا إلى أن "لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي".

وأضاف: "سأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء".

وقال: "نضع آمالا كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافيا".

وأشار إلى أنه "لم يحن الوقت بعد لحسم قرار ترشحي في الانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن "الانتخابات اللبنانية المقبلة ستقام في موعدها".

وتطرق إلى ملف البواخر الإيرانية قائلا: "لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني".

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