الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 7/10/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: يارون، طير حرفا، مروحين، الضهيرة، عمرا، حولا، مركبا، وعرب اللويزة - الجنوب".



وبتاريخ 5/10/2021 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدات: يارون، طير حرفا، مروحين، الضهيرة، عمرا، حولا، مركبا وعرب اللويزة.



وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1/10/2021 ولغاية 31/10/2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.