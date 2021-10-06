هكذا علّق وزير الطاقة على قيام بعض أصحاب المحطات بإقفالها بحجة انتظار التسعيرة الجديدة

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صدر عن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض البيان التالي:

"تابعت بأسف شديد وانا خارج لبنان في مهمة رسمية ، التصرفات التي قام بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها منذ صباح اليوم امام المواطنين بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها الى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، ما أدّى الى ارباك واسع، وهو ما اعتبرته خللا كبيرا أساء الى مصالح المواطنين وشكل ابتزازاً وخرقاً لكل القوانين المرعية الاجراء.

اضاف البيان: "كان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة الحيوية الى طالبيها من أشخاص ومؤسسات طالما انه لم تصدر تسعيرة جديدة وخصوصا مع العلم ان معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول .

ان وزير الطاقة والمياه ينبّه من مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين .

ويؤكد الوزير فياض على أنه اتفق على مشاركة باقي المعنيين و لا سيما وزارة الاقتصاد - مصلحة حماية المستهلك ووزارة الداخلية والبلديات وكافة القوى الامنية المولجة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تمهيدا لإنزال اشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه وكأنه لا يكفي ما يعانيه . "