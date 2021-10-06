قرداحي: مجلس الوزراء وافق على تخصيص 50 مليار ليرة لمتضرري انفجار المرفأ

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أشار وزير الإعلام جورج قرداحي اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اكد خلال ترؤسه الجلسة، ان المسؤولية كبيرة ونتحملها جميعا بقلب واحد، واننا نعمل لمعالجة جميع المشاكل ولدينا العزيمة والإرادة للنهوض بالبلد، وخلال لقاءاتي مع المسؤولين الأجانب توضح لي أن هناك العديد من أولئك المسؤولين سيزورون لبنان ليؤكدوا هذا الدعم. وأمام الحكومة أربع نقاط: أولها حفظ الأمن والمحافظة عليه استنادا إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات اليونيفيل".



وقال قرداحي: "عمر الحكومة لم يتعد الشهر، ونعمل بالسرعة القصوى عسى أن تبدأ النتائج بالظهور قريبا".



أضاف: "لقد وافق مجلس الوزراء على إبرام اتفاقية منحة رابعة من الصندوق الكويتي للاستجابة إلى أزمة النازحين السوريين، وعلى قبول هبة مقدمة من فرنسا عبارة عن 500 ألف لقاح فايزر وطلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022".



وتابع: "كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت".



كما نقل عن الرئيس ميقاتي قوله "هناك ‏دراسات وعمل يومي حول كيفية إعادة الودائع لأصحابها، وعندما تكتمل الصورة سأطلع مجلس الوزراء على الخطة".



ولفت الى أنه "لم تتم مناقشة بنود الكهرباء بسبب تواجد وزير الطاقة خارج البلاد لعقد اتفاقيات استجرار الغاز الى لبنان".