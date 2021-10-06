شارل سابا يعتذر من الوزيرة بستاني!

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نشر رئيس اقليم زحلة الكتائبي شارل سابا في حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي الكتاب التّالي:

"معالي الوزيرة ندى البستاني خوري المحترمة،

أتوجه إليكم بهذا الكتاب، وقد آلمني ما تردّد عن اساءة معنوية شخصية قد تسببت لكم بها، جرّاء حديث ورد على لساني في برنامج تلفزيوني يُعرض على شاشة MTV اللبنانية، وتحديداً برنامج "باسم الشعب" الذي يقدمه الصحافي الزميل رياض طوق، وذلك بتاريخ ٢٩

ايلول ٢٠٢٠.

وللحقيقة، انني تسرّعت في عرض صور عن ارقام حسابات مصرفية وتحويلات مالية الى الخارج نسبتها اليكم، وكانت وصلتني عن طريق مصدر خاص ظننته موثوقاً. ولم يتسنّ لي التدقيق بها تدقيقاً استقصائياً معمّقاً قبل نشرها.

وحيث أنني تعهّدت في الحلقة ذاتها بالاعتذار منكم في حال كانت المعلومات خاطئة.

وبما أن المعلومات والارقام التي أدليت بها بشأنكم عن حسن نيّة تبيّن لاحقاً أنها بالفعل غير صحيحة.

وبما أن وعد الحر دين له،

لذلك، فإنني أتقدّم منكم، سيدتي الفاضلة، باسمي الشخصي، ومن عائلتكم بهذا الإعتذار الخطي، وهو مستحق، فلا أخجل به.

بكل تقدير واحترام. شارل سابا."