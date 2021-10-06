المرتضى استقبل سفير كندا وبحثا في التعاون الثقافي بين البلدين

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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم، السفيرة الكندية في لبنان شانتال تشاستيناي في زيارة مجاملة للمباركة لمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة تم خلالها البحث في الاوضاع والتطورات الحاصلة والعلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى شؤون ثقافية عامة وامكانية التعاون في الشأن الثقافي بين لبنان وكندا.



وأعربت السفيرة الكندية عن استعداد "بلدها للتعاون مع لبنان في القطاع الثقافي لاسيما ما يندرج تحت عنوان "الفن " بشكل عام"، مشيرة الى "ان الجالية اللبنانية في كندا تعمل على إقامة النشاطات والفعاليات في أماكن تواجدها لنشر الارث الثقافي اللبناني".



وشدد الوزير المرتضى، شدد بدوره على "أهمية استمرار هذه الفعاليات، لافتا الى ضرورة العودة لدعم القطاعات الثقافية خاصة وان التنوع الثقافي يميز كلا من لبنان وكندا". كما اعلن للسفيرة عن "دور تعمل وزارة الثقافة على ترجمته على ارض الواقع يتعلق بنشر ثقافة تحويل التنوع الى عامل غنى ومدعاة للاحتفال "Celebration of diversity" بما يتضمنه ذلك من تشجيع على قبول الاخر وبث روح الحوار والتلاقي، وكندا بتنوعها على هذا المستوى لا بد وان تكون تجربتها مفيدة للبنان ولوزارة الثقافة في سعيها للعب هذا الدور".