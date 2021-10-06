living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرتضى استقبل سفير كندا وبحثا في التعاون الثقافي بين البلدين

6
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم، السفيرة الكندية في لبنان شانتال تشاستيناي في زيارة مجاملة للمباركة لمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة تم خلالها البحث في الاوضاع والتطورات الحاصلة والعلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى شؤون ثقافية عامة وامكانية التعاون في الشأن الثقافي بين لبنان وكندا.

وأعربت السفيرة الكندية عن استعداد "بلدها للتعاون مع لبنان في القطاع الثقافي لاسيما ما يندرج تحت عنوان "الفن " بشكل عام"، مشيرة الى "ان الجالية اللبنانية في كندا تعمل على إقامة النشاطات والفعاليات في أماكن تواجدها لنشر الارث الثقافي اللبناني".

وشدد الوزير المرتضى، شدد بدوره على "أهمية استمرار هذه الفعاليات، لافتا الى ضرورة العودة لدعم القطاعات الثقافية خاصة وان التنوع الثقافي يميز كلا من لبنان وكندا". كما اعلن للسفيرة عن "دور تعمل وزارة الثقافة على ترجمته على ارض الواقع يتعلق بنشر ثقافة تحويل التنوع الى عامل غنى ومدعاة للاحتفال "Celebration of diversity" بما يتضمنه ذلك من تشجيع على قبول الاخر وبث روح الحوار والتلاقي، وكندا بتنوعها على هذا المستوى لا بد وان تكون تجربتها مفيدة للبنان ولوزارة الثقافة في سعيها للعب هذا الدور".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout