إعتداء على ملازم أول... وتحذير!

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صدر عن عشيرة آل شريف البيان الآتي:



"تعرض ابننا بالأمس الملازم أول علي شريف الذي نذرناه لخدمة الوطن الى هجوم مقنّع من قبل أشباه رجال غدروا به. ان هذا الاعتداء الجبان والسافر هو اعتداء على العشيرة بأكملها وبالتالي نحذر اصحاب محلات مجوهرات غملوش من فتح محالهم التجارية او القيام بأي عمل استفزازي لتجنيبهم ما لا نرغبه ولا يُحمَد عُقباه. كما ونحذر المرجعيات السياسية والحزبية من التدخل لدى السلطات الأمنية وترك الكلمة الفصل للقضاء والاّ فإننا سنأخذ حقنا بأيدينا وهو أمر سهل المنال وأقرب من طرفة عين. اننا قادرون على تحقيق العدالة وانزال القصاص دون غدرٍ واجتثاثهم في جحورهم لكن لنا ملء الثقة بقوى الأمن الداخلي ونعول على نزاهة القضاء المدني والعسكري. اللهم انّا قد بلّغنا… اللهم فاشهد".