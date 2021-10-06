رئيس وزراء الأردن: مستعدون لتقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان

A + A -

استقبل رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، في رئاسة الوزراء، الأربعاء، وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية وليد فياض، وبحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي

وأكد رئيس الوزراء على العلاقات الاخوية التي تربط الأردن مع كل من سوريا ولبنان والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث

كما اكد استعداد الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان الذي يمر بتحديات اقتصادية استثنائية

وتركز الحديث خلال اللقاء حول الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الارض لتسريع إيصال الغاز المصري والكهرباء الى لبنان عبر الأردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمر بها لبنان

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من الوزراء الثلاثة حول الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الأراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها