رئيس الجمهورية هنأ الدكتور باتابوتيان على نيله جائزة نوبل للطب للعام 2021

A + A -

الرئيس عون: هذا الإنجاز غير المسبوق للبنان يؤكد على إمكانات شعبه الثقافية والحضارية

منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبناني الأصل الدكتور أرديم باتابوتيان الذي نال جائزة نوبل للطب للعام 2021 عن اكتشافاته في مجال مستقبلات الحرارة واللمس، وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، تقديراً لانجازه العلمي والطبي المميز.

ووجه الرئيس عون الى الدكتور باتابوتيان رسالة هنأه فيها على نيله جائزة نوبل للطب، جاء فيها:

"تلقيت باعتزاز نبأ فوزكم بجائزة نوبل للطب للعام 2021، وهو الحدث الذي يشكل مدعاة فخر لكلِّ اللبنانيين، وتقدير عميق لمسيرتكم العلمية التي أفضت إلى تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق للبنان، وفي هذه الظروف الصعبة التي يعيشها وطننا والتي نحتاج فيها إلى إعادة تأكيد ما يتمتع به شعبه من إمكانات ثقافية وحضارية.

إن البشرية جمعاء ستكون ممتنة لنتائج أبحاثكم الطبية، التي تشكِّل مدماكاً إضافياً في الجهد العلمي الضخم لتعزيز الوقاية والعلاج في المجال الصحي، ولفهم أكثر شمولية لوظائف الجسم البشري.

فهنيئاً لكم هذا التكريم العالمي الرفيع، الذي يتوِّج ولا شك عملكم الدؤوب، وأبحاثكم الطبية المتواصلة والجهود الكبيرة التي بذلتموها. وتقديراً لما حققتموه، قرَّرت منحكم وسام الاستحقاق اللبناني المذهَّب، متمنياً لكم المزيد من الإنجازات والنجاحات، ودوام الصحة والتوفيق في حياتكم".