الرئيس الاميركي في رسالة الى الرئيس عون: ممتنون للعمل معا في سبيل تأمين مستقبل للعالم مليء بالامل

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الرئيس عون استقبل وفد المكتب الدولي للاستشارات غوتيليب ستين وهاملتون: خطة التعافي ستعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي

اكد الرئيس الأميركي جوزف بايدن على سعادة الشعب الأميركي بمساعدة كافة الشعوب على التوصل الى عيش حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة. واعرب عن تأثره للعمل معا في سبيل تأمين مستقبل للعالم مليء بالامل.

موقف الرئيس الأميركي جاء في رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكره فيها على تهنئته بذكرى استقلال الولايات المتحدة الأميركية.

المكتب الدولي الاستشاري

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من المكتب الدولي Clearly gottlieb steen and Hamilton LLP للاستشارات القانونية ضم المحامي اندرو برنشتاين والمحامية لين عمار وعرض معهما الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق ان وضعتها الحكومة السابقة وكلف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماع، اكد الرئيس عون انه تم تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مركزا على أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة اخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة.

ولفت الرئيس عون لعضوي الوفد الى ان خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ضرورة تزامن درس هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي.

واعرب الوفد عن الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية لا سيما وان مكتب "غوتيليب ستين وهاملتون" متخصص بتقديم المساعدة القانونية في اطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول او الشركات المتعثرة.

الوزير السابق رمزي مشرفية

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة السابق الدكتور رمزي مشرفية الذي شكره على الدعم الذي لقيه منه خلال توليه مسؤولياته الوزارية في حكومة الرئيس حسان دياب وعرض له ابرز ما تحقق من إنجازات في الوزارة لا سيما البطاقة التمويلية وخطة الرعاية للاسر الأكثر فقرا، إضافة الى معالجة ملف النازحين السوريين.