إليكم طقس الأيام المقبلة

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجنوبية وبقاء درجات الحرارة الليلية منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس حيث يتأثر بكتل هوائية حارة تؤدي الى طقس حار نسبيا.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح احيانا.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجنوبية وبقاء درجات الحرارة الليلية منخفضة.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجنوبية.

السبت: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في المناطق الجنوبية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 27 درجة، في الداخل من 12 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا الى شرقية ليلا، سرعتها بين10 و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,35

- ساعة غروب الشمس: 18,17