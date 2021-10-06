سليم عون: الإنقاذ يبدأ بالاتفاق مع صندوق النقد

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أكد النائب سليم عون أن هناك ضغطاً خارجياً على لبنان، إنما هناك حرص، في الوقت نفسه، على عدم انهياره بالكامل.



وتوقّع عون، في حديث الى صوت كل لبنان 93.3، الخروج بخطة موحدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الغاية من هذا التفاوض ليست فقط جلب المليارات من الأموال، بل أيضاً استعادة الثقة بلبنان.



وشدد عون على أن الإنقاذ يبدأ بالاتفاق مع صندوق النقد، ما يفتح الباب مجدداً أمام استثمارات الدول في لبنان.



ورأى عون أن أموال اللبنانيين الموجودة في بيوتهم وأموال المغتربين قادرة على اعادة البلد الى سكة الإنقاذ، معرباً عن تفاؤله بطريقة التعاطي بين رئيسي الجمهورية والحكومة.