هل يمثل خليل وزعيتر أمام القاضي البيطار؟

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على صعيد قضية مرفأ بيروت، حدَّد قاضي التحقيق العدلي فيها طارق البيطار 12 تشرين الأوّل الجاري موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و13 منه لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، و28 الجاري لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وعلمت "الجمهورية" انّ النائبين خليل وزعيتر لن يمثلا امام القاضي البيطار، وقالت مصادرهما لـ"الجمهورية" انّ "الاجراءات المتبعة كلها مخالفة للقوانين".

وعن ردة فعلهما في حال اصدر مذكرات توقيف كما فعل مع الوزير يوسف فنيانوس، قالت المصادر: "بالتأكيد سيصدر مذكرة توقيف وليُصدِر ما يشاء، فعندما يحترم القانون ويحقق في هذه القضية تحت سقفه يكون لدينا كلام آخر".