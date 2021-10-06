عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 تشرين الأول 2021

الأخبار: ترنّح الإمبراطوريّة
انفجار المرفأ: التحقيق يدقّ أبواب القضاة... متأخّراً
الديار: البيطار يحدد جلسات لاستجواب النواب الثلاثة.. وتوجه لقرار ظني على قاعدة «اللهم اني بلغت»
مفاوضات صندوق النقد الدولي : لبنان لن يلتزم بشروطه كاملة
نيترات الأمونيوم في عرسال..السفير الايراني في السراي وشيا في العدلية
نداء الوطن: "سباق مع الزمن" بين السلطة والبيطار... ومولوي "على خطى" فهمي!
عون "يُحجّم" ميقاتي: "وزير أوّل" في حكومة بعبدا!
اللواء: المفاوضات مع الصندوق قيد الإعداد.. و«عض أصابع» أميركي - إيراني في لبنان
عون يصرف النظر عن السفر إلى لندن.. والبيطار يحدّد مواعيد استجواب السياسيين الأسبوع المقبل
النهار: المواجهة القضائية - السياسية تسابق 19 تشرين
الجمهورية: الإتحاد الأوروبي: لإنتخابات في موعدها
البناء: فضائح هيمنة فايسبوك على الخصوصيات وانتهاك الأخلاقيات على المشرحة… هل الأولوية للربح؟ / سجال قانون الانتخابات حول مقاعد الاغتراب وتخفيض سن الاقتراع إلى اللجان غداً / التحقيق في التحقيق يستعدّ لجولة ثانية… ونيترات عرسال تحاكي نيترات بعلبك /
the daily star: EU says ready to support govt’s rescue plan
l'orient le jour: Ce vote de la diaspora qui fait peur à certains