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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 تشرين الأول 2021

6
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 الأخبار: ترنّح الإمبراطوريّة

انفجار المرفأ: التحقيق يدقّ أبواب القضاة... متأخّراً

 

 

 

الديار: البيطار يحدد جلسات لاستجواب النواب الثلاثة.. وتوجه لقرار ظني على قاعدة «اللهم اني بلغت»
مفاوضات صندوق النقد الدولي : لبنان لن يلتزم بشروطه كاملة
نيترات الأمونيوم في عرسال..السفير الايراني في السراي وشيا في العدلية

 

 

 

نداء الوطن: "سباق مع الزمن" بين السلطة والبيطار... ومولوي "على خطى" فهمي!
عون "يُحجّم" ميقاتي: "وزير أوّل" في حكومة بعبدا!

 

 


اللواء: المفاوضات مع الصندوق قيد الإعداد.. و«عض أصابع» أميركي - إيراني في لبنان
عون يصرف النظر عن السفر إلى لندن.. والبيطار يحدّد مواعيد استجواب السياسيين الأسبوع المقبل

 

 

 


النهار: المواجهة القضائية - السياسية تسابق 19 تشرين

 

 

 


الجمهورية: الإتحاد الأوروبي: لإنتخابات في موعدها

 

 

 


البناء: فضائح هيمنة فايسبوك على الخصوصيات وانتهاك الأخلاقيات على المشرحة… هل الأولوية للربح؟ / سجال قانون الانتخابات حول مقاعد الاغتراب وتخفيض سن الاقتراع إلى اللجان غداً / التحقيق في التحقيق يستعدّ لجولة ثانية… ونيترات عرسال تحاكي نيترات بعلبك /

 

 

 


the daily star: EU says ready to support govt’s rescue plan

 

 

 


l'orient le jour: Ce vote de la diaspora qui fait peur à certains

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