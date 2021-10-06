عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 تشرين الأول 2021

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الأخبار: ترنّح الإمبراطوريّة

انفجار المرفأ: التحقيق يدقّ أبواب القضاة... متأخّراً

الديار: البيطار يحدد جلسات لاستجواب النواب الثلاثة.. وتوجه لقرار ظني على قاعدة «اللهم اني بلغت»

مفاوضات صندوق النقد الدولي : لبنان لن يلتزم بشروطه كاملة

نيترات الأمونيوم في عرسال..السفير الايراني في السراي وشيا في العدلية

نداء الوطن: "سباق مع الزمن" بين السلطة والبيطار... ومولوي "على خطى" فهمي!

عون "يُحجّم" ميقاتي: "وزير أوّل" في حكومة بعبدا!



اللواء: المفاوضات مع الصندوق قيد الإعداد.. و«عض أصابع» أميركي - إيراني في لبنان

عون يصرف النظر عن السفر إلى لندن.. والبيطار يحدّد مواعيد استجواب السياسيين الأسبوع المقبل



النهار: المواجهة القضائية - السياسية تسابق 19 تشرين



الجمهورية: الإتحاد الأوروبي: لإنتخابات في موعدها



البناء: فضائح هيمنة فايسبوك على الخصوصيات وانتهاك الأخلاقيات على المشرحة… هل الأولوية للربح؟ / سجال قانون الانتخابات حول مقاعد الاغتراب وتخفيض سن الاقتراع إلى اللجان غداً / التحقيق في التحقيق يستعدّ لجولة ثانية… ونيترات عرسال تحاكي نيترات بعلبك /



the daily star: EU says ready to support govt’s rescue plan



l'orient le jour: Ce vote de la diaspora qui fait peur à certains