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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 تشرين الأول 2021

6
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

رأى دبلوماسي روسي سابق أنّ المناورة التركية الأذربيجانية المشتركة تأتي رداً على المناورة الإيرانية قرب حدود أذربيجان وتعبّر عن تأزم في العلاقة التركية مع إيران توازي التأزّم الروسي التركي، مضيفاً أنّ مستقبل إدلب لا يزال هو القضية الرئيسية في العلاقات الروسية الإيرانية مع تركيا…


خفايا

توقعت مصادر نيابية ان ينتهي النقاش حول المقاعد النيابية الستة المفترضة لتمثيل المغتربين بالاتفاق على إلغائها، وأن تتمّ مقايضة مشاركة المغتربين الانتخابية على سائر المقاعد بتعديل سن الاقتراع باعتماد الأمرين أو بتأجيلهما بالتوازي…

 

 


نداء الوطن: خفايا

عُلم ان مشكلة مستشفى أوتيل ديو مع "الضمان الصحي" تعود الى رفض الضمان دفع مبلغ 36 مليار ليرة مستحقة بدل تطبيب الموظفين منذ العام 2009 رغم الوساطات والوعود المتكررة. أما استهدافه المستشفى بحجة قبضها "فروقات" فهو "حركشة" لتغطية التطاول والانحياز.

 

طرحت بعض الجهات مصداقية المجلس الدستوري في النظر بصحة الطعون بالانتخابات النيابية القادمة؛ معربة عن خشيتها من تحول المجلس إلى هيئة ناخبة بعد أن تحول هيئة مشترعة وأقصى جان العلية عن هيئة الشراء العام.

 

اعتبرت مصادر أن تهديد السيد هاشم صفي الدين باجتثاث مؤيدي أميركا من أجهزة الدولة يشمل القاضي البيطار ويستكمل تهديد الحاج وفيق صفا بعدما تم ربط البيطار بموقف مجلس الشيوخ المدافع عن التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت.

 

 


اللواء: أسرار

همس
توقع دبلوماسي «مشرقي» أن يستمع وزير خارجية لدولة نافذة في لبنان باهتمام، إلى وجهة النظر اللبنانية في ما خص أبعاد التداعيات السلبية لمفاوضات النووي على لبنان!


غمز
بدأت وجهات النظر تتباين داخل الاجتماعات الوزارية، مما يعني أن فريقاً ما، لن يمضي على بياض، في اتخاذ القرارات..


لغز
تهتم دوائر غربية بجمع معطيات حول الجهات الأميركية داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، التي يعنيها حزب الله في حملته الجارية حالياً..

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