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اللواء: مصادر وزارية: ملف الكهرباء يتصدر

6
OCTOBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

 التقى الرئيس العماد ميشال عون صباح أمس، الرئيس ميقاتي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات.

 

وعلمت «اللواء» ان الرئيسين اتفقا على ان يمثل رئيس الحكومة لبنان في قمة المناخ التي تعقد في لندن اوائل تشرين الثاني المقبل، لأن الرئيس عون يفضل ان يتابع التطورات في لبنان عن قرب وهو لم يكن متحمسا للمشاركة اصلا. عدا عن ان حضور ميقاتي سيكون مناسبة للقاء زعماء ورؤساء حكومات دول من اجل البحث معهم في دعم الحكومة ومشاريعها الإنقاذية.

 

وجرى التطرق إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن بنود جلسة مجلس الوزراء تستدعي البحث لا سيما تلك المتصلة بالكهرباء والنفط ونقل الاعتمادات على أن المنهجية المتبعة هي مناقشة الملفات المطروحة على الجدول والانتقال إلى تلك التي قد تطرح من خارج الجدول ولفتت إلى أن ملف الكهرباء يتصدر البحث لاسيما بالنسبة إلى متابعة التيار الكهربائي وزيارة وزير الطاقة والمياه إلى مصر.

 

وأكدت ان هناك مداخلة لرئيس مجلس الوزراء على أن موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد يطرح بعض المسائل المعيشية.

 

وأفادت أن توزيع الجلسات بين قصر بعبدا والسراي أمر متفق عليه.

 

ورجحت المصادر إن تخصص الجلسات الحكومية مناقشاتها لسلسلة قضايا تتصل بالواقع الاقتصادي والمالي.

اللواء
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