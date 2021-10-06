الديار: غاز اضافي للبنان؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على صعيد ملف الطاقة، فأفيد يوم امس عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مدبولي بوزير الطاقة اللبناني وليد فياض، في حضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي. واستهل مدبولي اللقاء، بـ «الإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي»، مؤكدا «أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دوما على تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها».

واستعرض فياض نتائج المباحثات التي أجراها مع نظيره المصري لنقل الغاز المصري إلى لبنان من أجل المساهمة في حل أزمة الكهرباء.

وأعرب عن «تقدير وشكر لبنان لمصر وقيادتها على الدعم والمساندة الدائمين من جانب الشقيقة الكبرى مصر للبنان وشعبها»، مؤكدا «تطلع الحكومة اللبنانية الى تعزيز وتنشيط جوانب التعاون مع مصر في خلال الفترة المقبلة».

واشار فياض الى ان مصر عرضت امكانية تقديم كميات إضافية من الغاز إلى لبنان. بدوره اعلن وزير البترول المصري عن وضع خارطة طريق مع لبنان بشأن إمدادات الطاقة.