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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"







حتى الآن، لا لجم لا للأسعار ولا لارتفاع الدولار ولا حتى للمافيات والتجار الفجار...ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية فاق الحد الأدنى للأجور بسبعة ملايين ليرة الأمر الذي حرك وزارة العمل بإتجاه الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية في وقت تتحرك الحكومة نحو صندوق النقد الدولي...



مجلس الوزراء من جهته يعقد جلسة" غدا" في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفي جدول العمل,عشر مواد أبرزها موافقات استثنائية, ونقل اعتمادات وعقد مصالحة مع شركة الفاريز اند مارسال ومشروع مرسوم لاعتماد استثنائي بخمسين مليار ليرة لإكمال الدفع للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت...وفي الجلسة ايضا"عرض للوضع المعيشي المتأزم.



في هذا الوقت تستمر بيروت مركز استقطاب دبلوماسي: من مهمة الموفد الفرنسي بيار دوكان الى جولة وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية NIELS ANNEN وبعدها تنتظر زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان...ولقد علم أن بعض المجموعات ستنظم تحركا" في اتجاه وزارة الخارجية في الاشرفية احتجاجا" على الزيارة.



في الغضون وزير الاعلام جورج قرداحي أكد من تلفزيون لبنان حرصه على الحريات الإعلامية الى أقصى حد وفي كل الوسائل العامة والخاصة مشيرا" الى أنه هو شخصيا" آت من بيئة الإعلام الحر...



بالنسبة الى الانتخابات النيابية, أثير الموضوع في البرلمان حيث كان التلاقي في مواقف معظم الكتل باستثناء تكتل "لبنان القوي"على أن يقترع اللبنانيون في الخارج بشكل عادي أي من دون تخصيص مقاعد للقارات, هذا التخصيص الذي يتمسك به التكتل...وأما موقف حزب الله، فهو متحفظ في الحالتين...



في أي حال لا بد من الإشارة الى أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي شددوا أمام الرئيس ميقاتي على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في حينها وبكل شفافية كما ركزوا على اهمية إعمار مرفأ بيروت بأسرع ما يمكن.



تفاصيل النشرة نبدأها من نبأ العثور على ثمانية وعشرين طنا" من نيترات الأمونيوم متوسط نسبة الأزوت.



قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أصدرت البيان الآتي:



بعد توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4/ 10/ 2021 محطة محروقات في البلدة، وضبطت داخلها 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم، مدون على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%، وأوقفت المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ).



بوشر التحقيق مع الموقوفين، وأرسلت عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"







أوقف قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل مارون الصقر وسعد الله الصلح لحيازتهما مواد تستخدم في المتفجرات، فهل يتوقف مسلسل التباكي والدفاع عن الصقر، ومن ثم محاولات غسل البعض لاياديهم السياسية من خزانات النفط المخزنة والنيترات المتفجرة؟.



وبرائحة نيترات زحلة كانت نيترات عرسال اليوم، حيث اعلن الجيش اللبناني في بيان ضبط ما يقارب الثلاثين طنا من مادة النيترات في البلدة كانت مخبأة داخل محطة محروقات، لكن المكتوب على الاكياس الموضبة انها بنسبة نيتروجين تبلغ ستة وعشرين في المئة، فقام الجيش بارسال عينة منها الى المختبرات للتحقق من نسبة الآزوت بداخلها، واوقف مواطنا لبنانيا وثلاثة سوريين على نية التحقيق...



وعلى نية ايجاد الحلول تواصل اللجان الحكومية عملها المكثف املا بتحقيق اختراق ما في جدارات الازمة، فيما يواصل وزير الطاقة زيارته الى مصر والاردن بحثا عن الغاز والطاقة الكهربائية.



حزب الله واصل التأكيد على وقوفه الى جانب الناس بوجه الحرب الاقتصادية المفروضة على لبنان، فكان كسر الحصار عبر المازوت الايراني الذي ادى الى تحطيم العنجهية الاميركية بفضل بصيرة المقاومة وصبر اهلها، كما أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. وفي الميدان الحكومي طالب الشيخ قاسم الحكومة بعدم انتظار الرضى الاميركي، والقيام برفع الحظر عن التواصل مع سوريا لما فيه مصلحة لبنان.



ولمصلحة الطلاب واهلهم وسمعة لبنان ومنهاجه الدراسي تواصل البحث بين وزير التربية والاساتذة لايجاد حلول تعيد طلاب القطاع الرسمي الى مدارسهم، في وقت يقع الجميع تحت ضغط الوقت، والظروف القاسية التي تحاصر الطلاب واهلهم والاساتذة ودولتهم...

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



طورات كثيرة سجلت اليوم على اكثر من صعيد.

فعلى مستوى المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، أبلغ رئيس الجمهورية وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية ان الحكومة الجديدة سوف تعمل بسرعة من اجل تحقيق البرنامج الإصلاحي لاعادة النهوض الاقتصادي وان الاتصال تم مع صندوق النقد الدولي لهذه الغاية، بالتزامن مع استمرار التدقيق المالي الجنائي الذي بدأ من الحسابات المالية لمصرف لبنان.



أما على خط الانتخابات النيابية المقبلة، وفيما لفت اليوم تقديم نواب يمثلون عددا من الكتل اقتراح قانون يقضي يخفض سن الاقتراع، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التوقيت، خصوصا أنه يتزامن مع طروحات أخرى تهدف الى ضرب حق المنتشرين في الانتخاب، برز اليوم تشديد رئيس التيار الوطني الحر على اجراء الانتخابات في موعدها، وعلى احترام القانون الانتخابي الحالي الذي كرس حق المغتربين بالانتخاب لستة نواب يمثلون القارات الست اذا تسجلوا ليمارسوا حقهم في الخارج، او لنواب دائرتهم الانتخابية في لبنان اذا اختاروا ذلك. وجدد باسيل التمسك بتطبيق الميغاسنتر، الذي يرفع نسبة المشاركة في الداخل، عبر السماح بالانتخاب في اماكن الاقامة، لكن مع احتساب الاصوات في الدوائر.



اما قضائيا، وفيما واصل المحقق العدلي في ملف انفجار بيروت تحقيقاته، محددا مواعيد جديدة لإستجواب النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المنشوق ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، قنبلة قضائية فجرها قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بإصداره مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من مارون الصقر وسعدالله الصلح لحيازتهما مواد تستخدم في المتفجرات في ملف نيترات البقاع بعد استجوابهما صباحا.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"







حين نقرأ أن الموفد الفرنسي بيار دوكان اجتمع مع الوفد اللبناني الذي سيفاوض مع صندوق النقد الدولي، فهذا يعني ان فرنسا تمسك لبنان بيده في اتجاه الممر الإلزامي لبدء التعافي، فمن دون صندوق النقد الدولي لا أمل في أي تحسن.



وبالتوازي مع التفاوض، مطلوب من لبنان، وبسرعة قصوى، بدء الإصلاحات المطلوبة: من الكهرباء إلى القطاع العام إلى رفع الدعم إلى توحيد سعر صرف الدولار إلى قانون الشراء العام، إلى غيره من الخطوات التي على الحكومة البدء فيها لأعطاء صورة مشجعة غير الصورة الراهنة.



ومن القاهرة بشرى ان مصر عرضت إمكن تقديم كميات إضافية من الغاز الى لبنان، وهذا ما تم الكشف عنه في المحادثات بين وزير الطاقة اللبناني ونظيره المصري.



في ملف الترسيم، كلام أسرائيلي عالي النبرة، وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار اعلنت أن بلادها مستعدة لإحياء جهود حل نزاعها مع لبنان حول ترسيم مياههما الإقليمية في البحر المتوسط لكنها لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض.



في ملف الانتخابات النيابية، بدأت الحماوة ترتفع من باب الشروط والسقوف وطرح التعديلات. ابرز النقاط التي تدور حولها النقاشات:



اقتراع المغتربين، وهل يكون لستة نواب أم يحق للمغتربين انتخاب الـ 128 نائبا؟

موعد الانتخابات، هل يكون في 27 آذار أو 8 أيار؟



سن الإقتراع، هل يبقى 21 عاما أم يخفض إلى 18؟