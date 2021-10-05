القرم استقبل دوكان وعرضا واقع قطاع الاتصالات وسبل التعاون ودور فرنسا الداعم

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استقبل وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في حضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو ووفد مرافق، وجرى عرض لواقع قطاع الاتصالات والصعوبات التي يمر بها، وتطرق البحث الى سبل التعاون بين البلدين لا سيما في قطاع الاتصالات، والدور الداعم الذي يمكن ان تقوم به فرنسا.



وأطلع الوزير القرم السفير دوكان على الخطط والمشاريع الاصلاحية التي ينوي القيام بها في القطاع، الذي يعد المحرك الفعلي للاقتصاد اللبناني.



وابدى دوكان ايجابية على طروحات القرم ورؤيته المستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات.