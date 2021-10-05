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وزير الزراعة استقبل ممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ووفدين من اتحاد النقابات الزراعية والاتحاد العمالي

5
OCTOBER
2021
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 استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه في الوزارة، ممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE في لبنان الدكتور غازي يحيى، وتطرق البحث الى التعاون بين المنظمة والوزارة والمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها حاليا ويتم العمل عليها للمستقبل.

الاتحاد العام للنقابات الزراعية
واكد الحاج حسن امام وفد الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان برئاسة يوسف محي الدين، ان "ملف زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية هو ملف اقتصادي أساسي بامتياز كونه يشكل طوق نجاة للبنان، ولأنه البديل السليم للزراعات الممنوعة، يمكننا من خلاله ان نصبح شركاء للمجتمع الدولي في توفير الأمن الصحي، لاسيما أن القوانين الناظمة قد صدرت ولا نحتاج الا لإصدار المراسم التنظيمية وتشكيل الهيئة النظمة للبدء بإصدار التراخيص". ولفت الى انه "سيكون هناك خطة عمل تكاملية ومشاريع على مساحة الوطن، لاسيما ان الناس تريد إنقاذ الوطن".

كما تطرق البحث مع الوفد الى ملف الحفاظ على نهر العاصي والعمل لوضع الاطر اللازمة لعملية مسح 300 الف هكتار مملوكة بالشيوع، بالإضافة الى حماية الانتاج الزراعي اللبناني من الخضار والبطاطا من المنافسة غير المشروعة.

وطالب الوفد ب"تفعيل المجلس الزراعي الاعلى ومكافحة المزاحمة غير المشروعة للنازحين السوريين للاستثمار في القطاع الزراعي وزيادة ميزانية وزارة الزراعة، وتوفير التمويل من الجهات الدولية المانحة لمشاريع البنية التحتية وتطوير القطاع الزراعي".
وزير الزراعة استقبل وفد الاتحاد العمالي العام

وفد الاتحاد العمالي
كذلك استقبل وزير الزراعة وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وتطرق البحث الى الاستراتيجية الزراعية وتطوير القطاع الزراعي، وارتفاع اكلاف المعيشة التي يعاني منها المواطن، وكلفة الانتاج. كما شمل البحث تنظيم لقاء زراعي في مقر الاتحاد العمالي العام.

وأكد الحاج حسن "الحاجة لترتيب علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية وترتيب العلاقات مع سوريا"، وأعلن عن "تشديد وزيادة اجراءات الراقبة على الصادرات الزراعية في المطار والمرافىء".

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