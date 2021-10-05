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قائد الجيش تفقد بعض الوحدات العسكرية: لا وطن من دون جيش ولا أمان واستقرار من دونكم

5
OCTOBER
2021
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تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، قيادة كل من فوجي الإشارة في الريحانية والمدفعية الأول في الكرنتينا ومديرية الشؤون الجغرافية في عاريا، حيث جال في أقسام كل منها مطلعا على أوضاع العسكريين والمهمات التي تنفذها هذه الوحدات واجتمع بضباطها وعسكرييها.

وأثنى قائد الجيش على عمل مديرية الشؤون الجغرافية للمساهمة في الحد من معاناة اللبنانيين من خلال إصدار طوابع مالية لمصلحة الإدارات العامة، وإخراجات القيد الخاصة بدوائر النفوس لحل الأزمة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد الخرائط الرقمية والمطبوعة لجميع الأراضي اللبنانية، وذلك عبر تقنية التصوير الجوي باستخدام طائرة مسيرة يعمل عليها فريق فني متخصص، ويمكن استخدامها من قبل المؤسسات العامة والرسمية.

كما نوه العماد عون بأداء العسكريين وتضحياتهم، معتبرا أن "التضحية هي في صلب شعار المؤسسة العسكرية، والوطن يحتاج إلينا في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى"، وتوجه إليهم بالقول: "لقد برهنتم أنكم على قدر آمال شعبنا والمجتمع الدولي بنا، وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها. إبقوا على إيمانكم بلبنان وبمؤسستكم العسكرية. لا وطن من دون جيش ولا أمان واستقرار من دونكم. لا تكترثوا للشائعات ولا الانتقادات، لأنكم تقومون بمهمة مقدسة وهي حماية وطننا وشعبنا".

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