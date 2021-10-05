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المرابطون: نرفض التدخل الفرنسي السافر في الجزائر

5
OCTOBER
2021
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أكدت "حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في بيان، "وقوفها الثابت ودعمها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقيادتها، وعلى رأسها الرئيس السيد عبد المجيد تبون، وأهلنا الجزائريين، في رفض التدخل الفرنسي السافر في الشؤون الجزائرية السيادية، فرنسا التي لا تزال تختزن في عمقها البعد الاستعماري البائد".


وقال البيان:"هذه فرنسا التي ارتكبت على أرض الجزائر، جرائم ضد الإنسانية في حق المواطنين الجزائريين، تحاول اليوم في القرن الواحد العشرين وبصفاقة تامة، إعادة عقارب الساعة قرنا إلى الوراء، بتهجم إعلامي دونكيشوتي ساقط بالتدخل في شؤون شعب جبار، كالشعب العربي الجزائري، الذي لقن عتاة الاستعمار الفرنسي درسا يحاولون نسيانه اليوم".


وختم :"نحن جزء من حركة التحرر العربية، التي كانت الجزائر العربية وستبقى في ضميرنا ووجداننا وعقولنا، ثورة المليون شهيد المستمرة، نقول للفرنسيين الاستعماريين الجدد "فليخسأ الخاسئون"، والجزائر أكبر من هذيانكم الاستعماري.


كما يدعو المرابطون كل القوى القومية العربية، إلى الوقوف مع الجزائر صفا واحدا، بالدعم والتأييد وليعلم الفرنسيون "إن عدتم عدنا".

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