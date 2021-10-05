رياشي تبحث مع سفيري تونس واسبانيا في التعاون الاقتصادي والاجتماعي

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رحب السفير التونسي بوراوي الإمام بتشكيل الحكومة اللبنانية معتبراً ان ذلك سيعطي لبنان الدافع المطلوب للخروج من ازماته.

وبحثت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي مع السفير التونسي في متابعة التنسيق القائم اصلاً بين وزارة التنمية الادارية والسلطات التونسية المختصة في مجالات عدة، اضافةً الى الدور الذي يمكن ان تلعبه السفارة في هذا المجال.

كما اعتبر سفير اسبانيا خوسي ماريا فيري ان ولادة الحكومة هي المدخل الرئيسي والوحيد للتعافي الاقتصاد مشدداً على ضرورة ان تنكبّ هذه الحكومة بدعم من المجتمع الدولي على اجراء كافة الاصلاحات والخطوات المطلوبة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، كما شدد ايضاً على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.