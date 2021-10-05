ميقاتي اجتمع مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. وتأكيد على استعداد لدعم الحكومة

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إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي في لبنان قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، وجرى نقاش في الاوضاع الراهنة في لبنان وخطة الحكومة لمعالجة التدهور الحاصل، اضافة الى التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي.

وشارك في اللقاء سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، وسفراء كل من: هنغاريا جيزا ميهاليي، الدانمارك ميرتي جوهل،إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، النمسا رينيه امري، هولندا هانس فاندر وود، رومانيا رادو مرداري، فنلندا نائب رئيس البعثة اكي كوبنن،سلوفانيا ماركو هام، المانيا كاترينا لاك، اسبانيا جوزيه ماريا دو لا بينا، بولندا بشيميسلاف نيسيووفسكي، قبرص بانيوتيس كرياكو، اليونان كاترين فونتولاكي، فرنسا آن غريو، تشيكيا جيري دولوزي، السويد آن ديسمور، بلجيكا هيكي فندرمندر، بلغاريا الكسندرينا غويغوفا، وذلك في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.





وبعد اللقاء، اعلن السفير طراف: "نحن ممتنون كسفراء لدول الاتحاد الأوروبي ان إلتقينا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي شرح لنا أولويات برنامج حكومته التي تتماشى والبيان الوزاري وشرح لنا الاولويات بالنسبة للقطاعات المتخصصة، وعبرّنا عن استعدادنا لدعم رئيس الحكومة وخطة عمل الحكومة وما وعدت بتنفيذه. نعلم ان السياسات في لبنان صعبة لذا ليس كل ما يعلن عنه يمكن تطبيقه، ولكن على الاقل فان الخطط والمشاريع التي تم تحديدها تستحق من وجهة نظرنا الدعم، ونحن نشجع بشكل خاص الحكومة في مساعيها لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد،والاتحاد الاوروبي سيقف دائما الى جانب لبنان".



سئل: هل انتم واثقون بان الحكومة ستكون على السكة الصحيحة؟





أجاب: حتى الآن ليس لدينا اي مؤشر بانها لن تكون على السكة الصحيحة وسنتابع الموضوع عن كثب، وتعلمون ما حصل مع الحكومة السابقة، وبات واضحا بان النيات الحسنة لا يمكن ان تحقق التطور، ولكن بحسب وجهة نظرنا ما سمعناه من الرئيس ميقاتي ومن البيان الوزاري واعلان النوايا، وما نعرفه، كل ذلك يؤكد ان هناك ما يستحق الدعم.







وإستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.



كما إستقبل سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا وجرى البحث في الاوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

واستقبل الرئيس ميقاتي مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا .