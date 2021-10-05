ارتفاع بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتنشط الرياح احيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس، حيث يتحول الى حار نسبيا خصوصا في المناطق الجنوبية اللبنانية.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع انخفاض طفيف في المناطق الشمالية والداخلية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتنشط الرياح احيانا.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجنوبية.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجنوبية.

- الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل متوسط محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,35

- ساعة غروب الشمس: 18,17