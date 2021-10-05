النيابة العامة تحفظ شكوى البيطار بحق القاضي خوري

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أصدر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قراراً بالكتاب الذي أحاله المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار الى النيابة العامة التمييزية في حال إرتأت نَسْب الإخلال الوظيفي للقاضي غسان الخوري. واعتبر القاضي قبلان أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي، علماً أن دور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إقتصر على التأشير بعبارة "للحفظ" على محضر منظّم من جهاز أمن الدولة تم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يتضمن مشتبهاً بهم، إنما اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزَلة في المرفأ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة لكي لا تتعرض للسرقة.