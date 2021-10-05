عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021

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الأخبار: برلمانيات العراق: المال السياسي ينتخب

جُرعتا دعم دولية وقضائية للمحقق العدلي: البيطار يربح جولة





الديار: ميقاتي القلق من «عوارض» الصراع بين عون وبري على الحكومة: الله يستر!

البيطار يربح «بالنقاط» معنويا... النزاع القضائي ـ السياسي نحو مواجهة «مفتوحة»

دوكان يبلغ بيروت رسميا موقف الرياض السلبي.. وشيا تحذر رئيس الحكومة؟



البناء: انهيار الامبراطوريات الافتراضية لفايسبوك وواتساب وانستغرام… وخسائر بمئات المليارات / التحقيق في التحقيق: بيطار يربح الجولة الأولى 1-0 … والجولة الثانية في «الارتياب» / لودريان يفشل في تحقيق اختراق مع ابن سلمان… ومفاوضات الترسيم على نار هادئة /

نداء الوطن: الحكومة تُطلق رحلة "الألف ميل" مع صندوق النقد

البيطار يكسب "الجولة الأولى" والسلطة تُحضّر "هجمة مرتدّة"!



اللواء: «سلة مالية» لترقيع الإدارة ومطالب الموظفين.. وتمويل سفر عون إلى لندن

دوكان يستطلع خطط الإصلاح في الوزارات.. وردّ طلبات النواب بردّ المحقق العدلي



النهار: القضاء ينتصر لنفسه ويد البيطار طليقة

الجمهورية: الدعم الدولي يستعجل العلاجات الملموسة

the daily star: French envoy holds talks on expediting reforms

l'orient le jour: Bitar gagne une bataille : la cour d’appel rejette les recours en dessaisissement