عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021

الأخبار: برلمانيات العراق: المال السياسي ينتخب
جُرعتا دعم دولية وقضائية للمحقق العدلي: البيطار يربح جولة
الديار: ميقاتي القلق من «عوارض» الصراع بين عون وبري على الحكومة: الله يستر!
البيطار يربح «بالنقاط» معنويا... النزاع القضائي ـ السياسي نحو مواجهة «مفتوحة»
دوكان يبلغ بيروت رسميا موقف الرياض السلبي.. وشيا تحذر رئيس الحكومة؟
البناء: انهيار الامبراطوريات الافتراضية لفايسبوك وواتساب وانستغرام… وخسائر بمئات المليارات / التحقيق في التحقيق: بيطار يربح الجولة الأولى 1-0 … والجولة الثانية في «الارتياب» / لودريان يفشل في تحقيق اختراق مع ابن سلمان… ومفاوضات الترسيم على نار هادئة /
نداء الوطن: الحكومة تُطلق رحلة "الألف ميل" مع صندوق النقد
البيطار يكسب "الجولة الأولى" والسلطة تُحضّر "هجمة مرتدّة"!
اللواء: «سلة مالية» لترقيع الإدارة ومطالب الموظفين.. وتمويل سفر عون إلى لندن
دوكان يستطلع خطط الإصلاح في الوزارات.. وردّ طلبات النواب بردّ المحقق العدلي
النهار: القضاء ينتصر لنفسه ويد البيطار طليقة
الجمهورية: الدعم الدولي يستعجل العلاجات الملموسة
the daily star: French envoy holds talks on expediting reforms
l'orient le jour: Bitar gagne une bataille : la cour d’appel rejette les recours en dessaisissement