أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر دبلوماسية عربية ان تكون الشهور الفاصلة حتى ربيع عام 2022 كافية للمصالحات العربية والإقليمية وتأمين انعقاد أول قمة عربية بمشاركة سورية، وقالت انّ انعقاد القمة في الجزائر سيكون عاملاً مساعداً على تحويلها الى قمة تجاوز الخلافات في العديد من الملفات…



خفايا

قالت مصادر مالية انّ سلسلة تعاميم مصرف لبنان الخاصة بسحوبات المودعين تكفلت بشطب 25% من الخسائر الناتجة عن الانهيار، وانّ مواصلة تطبيقها حتى بدء تطبيق أيّ خطة تصحيح مالي مع صندوق النقد الدولي ستشطب نسبة مماثلة، لينحصر البحث بتوزيع 50% من الخسائر فقط…

نداء الوطن: خفايا

لوحظ غياب الوزراء الشيعة الجدد عن المشاركة في مراسم تأبين زوجة الامام موسى الصدر مما أثار حملة ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

تبين ان عدداً من اعضاء رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية قد عمدوا الى نقل أولادهم الى الجامعات الخاصة، بعد إعلانهم الاضراب تلافياً لضياع العام الجامعي على أولادهم.

اللواء: أسرار

همس

خفت حماسة دولة كبرى، لجهة الإنفتاح القوي على السلطات في لبنان، في ضوء حسم الخيارات بين دولة كبرى أخرى وعاصمة أوروربية نافذة..



غمز

لا تبدي مرجعية حماساً لترشح أحد المحسوبين عليها لمركز حسّاس في مؤسسة عامة مستقلة!



لغز

استبعد مصدر نقابي سهولة التوصّل إلى تفاهم مع النقابات يؤدي إلى تسهيل العمل الإداري وانطلاق العام المدرسي!

الجمهورية: أسرار

أحد كبار المسؤولين وفريق مستشاريه

لم يستكمل بعد أحد كبار المسؤولين تعيين فريق مستشاريه بانتظار مجموعة من الإتصالات لتوفير الكفايات المطلوبة.

صيغ لترتيب الأوضاع في محطة تلفزيونية!

تُدرس بدءأً من هذا الأسبوع صيغ لترتيب الأوضاع في محطة تلفزيونية وتوفير قدرات تنافسية لها مع المحطات الأخرى.

هذا ما لاحظته أوساط سياسية

لاحظت أوساط سياسية أنّ حركة مبعوث غربي إلى لبنان بدأت بزيارة إلى وزير في الحكومة تطال حزبه العقوبات.