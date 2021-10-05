اللواء: بيطار سيباشر بتعيين جلسات استماع للمتهمين

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قضائياً، أصدرت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالإتفاق، رد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق عن التحقيقات شكلا لعدم الإختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم. وفيما لم يتبلغ بيطار بعد بالقرار سيباشر بتعيين جلسات استماع للمتهمين فور تبلغه، وقد رجحت مصادر ان يستعجل الاستدعاءات قبل 19 الجاري موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب. وذكرت المعلومات ان محامي فنيانوس تقدّم بدعوى ضد القاضي بيطار أمام المحكمة التمييزية متهما إياه بتزوير تاريخ ادعائه على القاضي غسان خوري.