نداء الوطن: القاضي بيطار أربك المدعى عليهم

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

لاحظت مصادر مراقبة، أن القاضي طارق البيطار بتمسكه بالسير بالدعوى وباستعمال صلاحياته وابتعاده عن الإعلام، أربك المدعى عليهم الذين بدأوا يتخبطون في الوسائل القانونية التي يعتمدونها لمواجهته، من مثل تهمة "التزوير" التي ذهب إليها فنيانوس.

ومن الجدير بالذكر أن القاضي البيطار من اليوم وحتى 19 تشرين الأول يستطيع أن يصدر مذكرات توقيف غيابية في حق النواب الثلاثة بعدما كان أصدر مذكرة مماثلة بحق فنيانوس، كما يستطيع أن يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق دياب الذي يستعيض عن افتقاره للحصانة بالحماية المذهبية عبر التلطي خلف موقعه السابق في رئاسة الحكومة، علماً أنّ دياب لا يزال يتجاهل دعوات المحقق العدلي ولم يفصح بعد عما إذا كان أوكل فريق محاماة للدفاع عنه بحجة أنه يخضع في المساءلة للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.