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داليا داغر عبر "ضروري نحكي": جملة ملفّات وتحدّيات تواجهها الحكومة الجديدة

4
OCTOBER
2021
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مقدمة برنامج "ضروري نحكي" مع داليا داغر:

 جملة ملفّات وتحدّيات تواجهها الحكومة الجديدة. في الأزمة، هي حكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحلّ مأساة الكهرباء. وفي السياسة هي حكومة الإنتخابات. فأيّهما أوّلا؟


يُحكى عن فترة سماح، ولكن ماذا لو تحدّدت الإنتخابات في 27 آذار؟ هل تكفي الأشهر الأربعة الفاصلة عن الاستحقاق النيابي كي تبادر الحكومة الى بعضٍ من الحلول أو حتى معالجات مسكِّنة؟.


في أيّ حال، انطلق العمل. اجتماعات الوفد اللبناني المُخوّل التفاوض مع صندوق النقد الدولي تتحضّر للانطلاق افتراضيا، ملفّ الكهرباء حمله وزير الطاقة الى مصر ومنها الى الأردنّ للتوافق على الآلية التنفيذية لنقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا، وما يُحكى عن اتفاق مع مصر يشبه الاتفاق مع العراق للحصول على الفيول أويل لزوم معامل الكهرباء.


التطوّرات في لبنان حتّى الساعة بطيئة ومعها يعود سعر صرف الدولار في السوق المُوازية الى الإرتفاع، أمّا في المنطقة فالتطوّرات متسارعة وسط دور بارز يلعبه ملك الأردنّ الذي كانت له اليد الطولى في مساعدة لبنان في موضوع الطاقة، وتوسّطه مع واشنطن لإعفائنا من عقوبات قانون قيصر.
بالإنتظار، كلّ الاحتمالات مفتوحة ومعها آمال اللبنانيين بغد أفضل. فهل ستستطيع الحكومة نقلهم الى ضفّة اكثر أمانا بالتوازي مع تحرير سوق المحروقات ورفع تعرفة الكهرباء والأسعار الخيالية للإشتراكات في المولّدات الخاصة؟


هل ستتمكّن الحكومة من تنظيم انتخابات نيابية نزيهة تحفظ فيها حقّ المقيمين كما المغتربين في الإقتراع والتمثيل من دون انتقاص أو تحايل على الحقوق التي أُقرّت في قانون الإنتخاب؟


وأخيرا هل ستنجح الحكومة، ونحن على أبواب الشتاء، في امتحان تشرين من كلّ العام حيث تعوم الطرقات ويُسجن الناس في سياراتهم لساعات، فتجنّب هذه المرّة اللبنانيين المزيد من الذلّ بقيام الوزارات والإدارات المعنية بعملها قبل الشتوة الأولى؟


في حلقة "ضروري نحكي" لهذه الليلة نضيء على ملفّ البطاقة التمويلية مع وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار، ونطلّ على الإغتراب مع رجل الأعمال اللبناني- الأميركي فيليب زيادة ورئيس جمعية الصحافة الاجنبية في باريس إيلي مصبونجي. امّا في الأستديو فاستقبل الكاتب والمحلل السياسي غسان جواد والصحافي غسان سعود.

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