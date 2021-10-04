إجتماع وزاري في السرايا الحكومية للبحث في سبل معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرافق العامة

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ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعاً وزارياً في السراي الحكومي، من أجل البحث في سبل معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرافق العامة.



وضم الإجتماع : وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ووزير العدل هنري خوري ووزبر المالية يوسف خليل ووزيرة الدولة لشؤون التمية الادارية نجلا رياشي ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ووزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ووزير الصحة فراس أبيض ووزير البيئة ناصر ياسين ووزير العمل مصطفى بيرم ووزير الاشغال العامة والنقل علي حامية وكل من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.