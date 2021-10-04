حزب التوحيد العربي: نحن نخضع لرأي الناس ولسنا الا وسيطا لتأمين حاجات القرى

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صدر عن أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي، البيان الاتي :

"بعد ان تم تسليم كمية من المازوت بالأمس لتشغيل محطة المياه في بلدة غريفة الشوف قام عدد من العناصر ليلا بحرق هذه الكمية الموجودة في الخزان التابع لمحطة المياه ومن دون وجود أحد وقاموا بتصوير فيديو دعائي مما أدى اليوم إلى وقوع اشكال كاد يتطور لولا تدخل عقلاء البلدة. لذا يهم امانة الاعلام توضيح الآتي:



أولا: نرفض رفضا قاطعا وقوع اي إشكال لأي سبب كان من اجل المازوت ولا من أجل غيره ونشكر الجيش الذي تحرك بالسرعة القصوى لتطويق الأشكال.



ثانيا: اذا كانت الناس لا تريد أخذ المازوت الايراني فنحن نخضع لرأي الناس ونحن لسنا الا وسيطا لتأمين حاجات القرى. وكنا نتمنى على اي شخص يرفض كميات المازوت ان يؤمنها بطرقه الخاصة لا ان تترك القرى من دون هذه المادة الحيوية.



ثالثا: نتمنى على كل أبناء القرى معالجة الأمور في ما بينهم بالحوار والحسنى وللمناسبة، فان الجهة التي توزع المازوت لا تسلمها الا لمن يطلبها ولا تقوم بذلك الا بناء لرغبة الجهة المحتاجة. وللمناسبة كانت الكمية لبلدة غريفة مجانية لأنها تتعلق بمياه الشفة".



رابعا: بالنسبة إلينا كحزب نقبل اي مساعدة ممكن ان تصل إلى القرى من اي جهة كانت شرط ألا يكون هناك شروط سياسية للمساعدة وهذا ما ينطبق على المازوت الايراني".