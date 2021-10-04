دشتي أكدت لوزير الخارجية دعم لبنان وبقاء الاسكوا فيه : لا بد من اجراء إصلاحات عاجلة

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التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ("الإسكوا") رولا دشتي، على رأس وفد.



وأعلنت "الاسكوا"، في بيان، ان "الأمينة التنفيذية للاسكوا زارت على رأس وفد، وزير الخارجية السفير عبدالله بو حبيب، واختتم اللقاء بمؤتمر صحافي في بيت الأمم المتحدة في بيروت".



وقالت دشتي: "تركز لقاؤنا على دعم "الإسكوا" لدولة لبنان وخصوصا مع التحديات التي يواجهها، وطريقة المساعدة فنيا وتقنيا في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية. ولقد أكدت لمعاليه حرص "الإسكوا" على البقاء في لبنان والعمل منه لخدمة الدول الأعضاء".



وأضافت: "أكدنا أنه على الرغم من التحديات والظروف التي يمر فيها لبنان والشعب اللبناني، نحن معهم وبجوارهم وعلى أتم الاستعداد لتقديم أي خبرة أو مشورة أو مساعدة تطلبها دولة لبنان، على أمل أن ينعم هذا البلد وأهله بالاستقرار والأمن والأمان والتطور والازدهار. ونتطلع الى المزيد من العمل مع الحكومة الحالية".



وعلى هامش اللقاء، أكدت دشتي أن "الوقت ليس في مصلحة ولا بد من اجراء إصلاحات عاجلة".



بو حبيب

بدوره، أكد بو حبيب "ارتياح الدولة الى وجود "الإسكوا" في بيروت، فهي لا توفر الوظائف للبنانيين فحسب، بل تقدم خبرات في المجالات كافة"، مشيرا إلى أن "لبنان في حاجة اليوم الى دعم تقني وفني من "الإسكوا" بالتحديد".



وشكر "الإسكوا" والمنظمات الأممية على مساهماتها الهائلة ليس فقط في الإنماء، بل أيضا في حل المشكلات الإنسانية والاجتماعية التي نتجت من عدم وجود حكومة في العامين الأخيرين ومشكلة مرفأ بيروت".