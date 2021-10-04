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الوزير بوشكيان هنأ منتجي الحليب ودعاهم الى الحفاظ على معايير الجودة

4
OCTOBER
2021
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هنأ وزير الصناعة جورج بوشكيان أعضاء المجلس اللبناني لمنتجي الحليب ومشتقاته برئاسة جاك كلاسي، على “جودة منتجاتهم وخدماتهم وتتبع عمليات الإنتاج والتسويق من المصدر إلى المستهلك، وهذا الأسلوب هو المفروض أن يتبناه الصناعيون لابراز اسم العلامات التجارية في الأسواق المحلية والعالمية”.
ودعا، في اجتماعه مع كلاسي والأعضاء، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، إلى “التشدد في تطبيق المواصفات والمراقبة والتدقيق وإجراء الفحوص المخبرية الدورية ليطمئن المستهلك وتزويده لمنتجي غذائي نظيف وصحي ولذيذ يضاهي بجودته المنتجات العالمية”.
وأكد أن “تصدير المنتجات الغذائية ولا سيما مشتقات الحليب إلى الخارج دليل اكيد على جودتها وقدرتها التنافسية”.
وأعلن أن الوزارة “لن تسمح بمواصلة عمل المؤسسات غير المرخصة”.
وتم التطرق إلى “أهمية الحصول على شارة المطابقة التي تمنحها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، فتصبح السلعة مضمونة وتعطي الطمأنينة للمستهلكين.

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