تعميم من وزير الداخلية

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أرسل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتاباً الى المحافظين كل ضمن نطاقه، طلب بموجبه "تكليف القائمقامين التعميم على رؤساء البلديات واتحاداتها وجوب تشديد الرقابة على المناطق والأراضي الحرجية، والافادة عن كل حريق فور نشوبه، وإبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني او مخفر او مأموري الاحراج المعنيين، والتأكد من جهوزية كل آليات الإطفاء العائدة للبلدية، وذلك نظرا الى احتمال اندلاع حرائق في هذه الفترة بسبب العوامل المناخية والطبيعية وفي ظل ازدياد تراكم النفايات".



وطلب الوزير مولوي من المديرية العامة للدفاع المدني "تأمين الجهوزية التامة لآليات الاطفاء العائدة لها وإستنفار كل عناصرها للحد من نشوب الحرائق واحتوائها".



هذا وسيعقد الوزير مولوي قريبًا، إجتماعاً مخصصاً لموضوع مكافحة الحرائق.