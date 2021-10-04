جمعية SOLIDARITY أطلقت أول حملة لجمع التبرعات في واشنطن

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تحت شعار "لانو تضامنا واجب" اطلقت جمعية solidarity اول حملة جمع تبرعات في الولايات المتحدة بهدف مساعدة الشعب اللبناني علىتخطي المحنة التي يعيشها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.الحملة اقيمت نهار السبت الواقع فيه ٢ تشرين الاول ٢٠٢١ عند الساعةالحادية والنصف صباحاً في العاصمة الاميركية واشنطن .



وقد شارك في الحفل حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية ابرزها: عضوا الكونغرس الاميركي السيد داريل عيسى والسيد دارينلحود، القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية في واشنطن الاستاذ وائل هاشم والقنصل سوسن عواد، نائبة رئيس لجنة حرية الاديان في اميركا (USCIRF) السيدة نادين مينزة، المنسقة الاقليمية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، السيدة ترايسي سابول (EWTN ) ومنسقمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شبه الإقليمي لشمال أفريقيا السيد مايكل الحاج والقنصل سوسن عواد..



لا بد من الاشارة الى ان الفكرة بدأت بسعي وتعاون العديد من السيدات من اصول لبنانية وذلك للوقوف الى جانب العائلات في لبنان وتسليط الضوء على حجم المعاناة التي يعاني منها الشعب اللبناني ومكافحتهم اليومية للازمات الاقتصادية والمعيشية .