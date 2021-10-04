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ميقاتي يُشكل 9 لجان وزارية.. إليكم التفاصيل

4
OCTOBER
2021
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بعد الموافقة على البيان الوزاري لحكومة “معاً للإنقاذ” برئاسة نجيب ميقاتي. وافق مجلس ‏الوزراء، بناء على اقتراح ميقاتي، على تعديل قرار حكومة الرئيس حسان دياب رقم 1 ‏‏28/2/2020 القاضي بوضع آلية لتنفيذ مضمون بيانها الوزاري وإعادة النظر باللجان الوزارية ‏عند الاقتداء. وقررت الحكومة الجديدة تشكيل 9 لجان وزارية جديدة برئاسة ميقاتي، وفي حال ‏غيابه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي:‏


‏1- لجنة دراسة موضوع تزويد الأجهزة الأمنية والعسكرية بحركة الاتصالات الكاملة، وتضمّ ‏وزراء: الداخلية، الدفاع الوطني، العدل، الاتصالات، الأشغال العامة والنقل.‏

‏2- لجنة دراسة التوصيف الوظيفي في إطار هيكلية الإدارة + دراسة موضوع إلغاء المؤسسات ‏العامة والمصالح المستقلة + آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، وتضمّ وزراء: ‏الدولة لشؤون التنمية الإدارية، المالية، العدل، العمل، السياحة، الداخلية والبلديات، الزراعة، ‏ورئيس مجلس الخدمة المدنية، ورئيس التفتيش المركزي.‏

‏3 – لجنة متابعة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة، وتضمّ وزراء: الخارجية، ‏الداخلية، الدفاع، الشؤون الاجتماعية، العدل، المهجرين، العمل.‏

‏4- لجنة قطاع الكهرباء، وتضمّ وزراء: الطاقة، المالية، الصناعة، الأشغال العامة، البيئة، ‏العدل، الزراعة، الثقافة، التربية، الاتصالات، الشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس الإنماء ‏والإعمار.‏

‏5- لجنة قطاع الاتصالات، وتضمّ وزراء: الاتصالات، المالية، الداخلية، العدل، الدفاع الوطني، ‏الأشغال العامة، الإعلام.‏

‏6 – لجنة دراسة موضوع معالجة النفايات المنزلية الصلبة وتحديد مواقعهم ومراكزهم، وتضمّ ‏وزراء: البيئة، الصناعة ، الداخلية، الزراعة، الصحة العامة، الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ‏ورئيس مجلس الإنماء والإعمار.‏

‏7- لجنة إعداد تصوّر عام لتوحيد الاستفادة من تقديمات صناديق التعاضد كافّة لاسيما ‏المساعدات المرضية والاستشفاء والأدوية وفي حال الوفاة ومنح الزواج والولادة والتعليم، وتضمّ ‏وزراء: التربية، المالية، الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة العامة، الشؤون الاجتماعية.‏

‏8- لجنة دراسة تأهيل وتشغيل مطاري رينيه معوض في القليعات ومطار رياق، وتضمّ وزراء: ‏الدفاع الوطني، الأشغال العامة، الداخلية، المالية، السياحة، الاقتصاد، الصناعة، ورئيس مجلس ‏الإنماء والإعمار.‏

‏9 – لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وتضمّ وزراء: المالية، الدولة ‏لشؤون التنمية الإدارية، العمل، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الداخلية، الأشغال العامة، ‏الصناعة، العدل، التربية.‏


أمّا بالنسبة للجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فهي لا تُعد لجنة وزارية، وكان بالإمكان ‏تشكيلها من دون مجلس الوزراء.‏

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