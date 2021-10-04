الرئيس عون التقى وزير شؤون المهجرين ورئيس الرهبانية الشويرية الباسيلية

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الوزير شرف الدين: عرضت تحويل الوزارة الى وزارة التنمية الريفية ولن ننسى الملفات العالقة ونأمل الحصول على جزء من المخصصات المرتقبة من صندوق النقد او غيره

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، وعرض معه شؤون الوزارة وملفاتها، والخطط الموضوعة لتحسين أدائها.

وبعد اللقاء، تحدث الوزير شرف الدين فقال: "تشرفت اليوم بزيارة فخامة الرئيس، وشكرته على الثقة لاكون عضواً في مجلس الوزراء. وجئت اليوم للمشورة في مواضيع اقتصادية ومالية، وموضوع أساسي هو تحويل وزارة المهجرين المتآكلة، الى وزارة تنموية هي التنمية الريفية، وذلك نظراً الى أهمية هذه الوزارة التي نحن في امس الحاجة اليها اليوم، خصوصاً لتحفيز المواطن على البقاء في قريته في ظل موجة الهجرة التي نعاني منها حالياً نتيجة التداعيات الاقتصادية في القطاعات كافة، والتي تنعكس على نفسية المواطن وبالأخص على أبناء القرى.

التنمية الريفية امر مهم على الصعد كافة كونها تتآخى مع وزارات أخرى كالزراعة للمشاريع الزراعية، والاشغال لمشاريع البنى التحتية، والصناعة لمشاريع التصنيع الزراعي، والبيئة لمشاريع المحميات، وغيرها...ولقد وجدت كل الدعم والتأييد لهذه الأفكار، وآمل ان نبدأ مع دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، مرحلة تحويل الوزارة الى وزارة تنمية ريفية".

وتابع: "اعد بأننا لن ننسى القضايا العالقة في ملف وزارة المهجرين، ولكن سنحولها الى مديرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية او غيرها".

ورداً على سؤال حول الملفات العالقة، أجاب الى ان كل ملف له خصوصيته، وآمل خيراً. يدرك الجميع الوضع المالي والاقتصادي للوزارة، وطلبت تأييد فخامة الرئيس وسأطلب تأييد دولة الرئيس للحصول على بعض من المخصصات المتأتية من صندوق النقد الدولي او الاتحاد الأوروبي او غيرها، لانجاز كل الملفات.

وفي ما خص صندوق المهجرين وطريقة صرف الأموال فيه، لفت الوزير شرف الدين الى وجود "هيكلية وبرنامج بالمبالغ المرصودة، ولكن لا يجب ان ننسى ان القيمة الفعلية لليرة باتت متهالكة، واذا اردنا توزيع 22 مليار ليرة على ثماني محافظات، فالنسبة تكون ضئيلة. لذلك، نعوّل على الحصول على جزء من المساعدات المرتقبة لايفاء المواطن حقه".

الرئيس العامة للرهبانية الشويرية الباسيلية

واستقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية الشويرية الباسيلية الاب الأرشمندريت برنار توما، في حضور الوزير السابق نقولا صحناوي، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤوناً اجتماعية، وعمل الرهبنة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.