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عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 تشرين الأول 2021

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الأخبار: عسكر لبنان تحت الحصار

اختراعات «المركزي»: الخسائر تتحوّل إلى أصول!

التقارب السوريّ - الأردنيّ يبلغ القمّة: ما قبل عودة دمشق إلى الجامعة العربية؟

 

 

الديار: أبعاد الإصلاحات المطلوبة دولياً ستُطيح بنظام «النيوباتريمونالية» القائم... هل من استجابة رسمية؟
الزبائنية السياسية تُعطّل السياسات الإقتصادية والإنمائية... والتخلّي عنها خشبة الخلاص
المواطن اللبناني في حال «إستقالة»... والقوى السياسية تُقوضّ المعارضة والرقابة الشعبية

 

 

 

نداء الوطن: "حزب الله" يتوعّد "الأميركيين" في الدولة... والراعي يعتبره "جيشاً أجنبياً"
باريس تستعجل الحكومة: الإصلاح يبدأ بالكهرباء!

 

 

 

البناء: اتصال الأسد وعبدالله ينهي سنوات الحرب والحصار ويسبق دعوة سورية لاجتماع عمّان الإقليمي / إيران تحذر أذربيجان من العبث الأمني «الإسرائيلي»… وواشنطن تشيد بالقاضي بيطار / «القومي» يعقد مؤتمره: *لوحدة الحزب *المقاومة هويتنا ومهمتنا *الشام خيارنا *لمجلس تعاون مشرقي /

 

 

 

النهار: الكهرباء تنهار... والراعي إلى التحذيرات القصوى

 

 

 

الجمهورية: تعويل لبناني على لقاء لودريان- بن سلمان

 

 


اللواء: تجدُّد السِّباق بين العتمة والكهرباء.. والتلاعب بالدولار يُلهب الأسعار!
ملف لبنان بين ولي العهد ولودريان .. ومهمة دوكان تتركز على الإصلاحات قبل المفاوضات مع الصندوق

 

 

 

the daily star: Lebanon set for foreign diplomatic activity

 

 


l'orient le jour: La responsabilité du président de la République au cœur du débat

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