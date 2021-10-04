أسرار الصحف ليوم الأثنين 4 تشرين الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع مصدر دبلوماسي عربي ان يكون اللقاء المقبل لوزراء خارجية ودفاع الدول المشاركة في قمة بغداد تحت اسم جوار العراق في عمّان، وان تكون الدعوة الأردنية لسورية للمشاركة هي الحدث الذي سيجعل من اللقاء نقطة انطلاق المرحلة الجديدة في المنطقة…



خفايا

قال مصدر مالي إنّ قيمة الرواتب والأجور في لبنان تعادل على سعر الـ 12 ألف ليرة للدولار مليار دولار فقط بدلاً من 8 مليارات سابقاً، وأنّ زيادة 100% ستجعل الرواتب دون الـ 25% من الإنفاق العام بعدما كانت تشكل 60%…

نداء الوطن: خفايا

تداولت معلومات حول ازدياد حجم المخالفات في مراكز المعاينة الميكانيكية لا سيما لجهة اعطاء افادات صالحة للسير لسيارات بموجب دفاتر مزورة وغير مطابقة لمواصفات السيارة.

لوحظ ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاول حصر مشكلة تقاضي فروقات من المرضى بمستشفى اوتيل ديو واستثنى باقي المستشفيات الجامعية التي تتقاضى فروقات اكبر وتتخصص في تزوير معاملات الاستشفاء والتلاعب بالكودات والتسعيرات.

طرح وزير الشؤون الاجتماعية استثناء اساتذة الجامعة اللبنانية من الاستفادة من البطاقة التمويلية بحجة حصولهم على مساعدة مقطوعة بقيمة مليون ليرة من الجامعة من عائدات فحوصات كورونا.



اللواء: أسرار

همس

يدرس قطب سياسي جدياً احتمال عدم خوضه الانتخابات النيابية المقبلة إذا جرت في موعدها، وذلك لأسباب لوجستية ومالية!

لغز

هدأت الزوبعة التي أثارتها وزيرة سابقة في وزارة حسّاسة بعد مساعٍ من الوزير الجديد لمعالجة ذيول الحادث بعقل بارد!