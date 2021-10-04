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الأخبار: مباحثات لإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري ــ الإماراتي

4
OCTOBER
2021
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الأخبار: أجرى مسؤولون سوريون وإماراتيون، اليوم، مباحثات لإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري ــ الإماراتي.


وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أتت المباحثات، على هامش أعمال معرض «إكسبو 2020» في دبي، إذ جرت بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل مع نظيره الإماراتي عبد الله طوق.

 

وأفاد البيان بأن الوزيرين، ناقشا القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.

 

وبحسب البيان، شدّد الخليل خلال اللقاء على أهمية العلاقات السورية ـــ الإماراتية، وقدّم عرضاً لأحدث القوانين في سوريا، ولا سيما قانون الاستثمار، «والتي تؤمن بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة، في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع».

 

وأكد البيان على «أهمية المشاريع المتوسطة، والصغيرة حيث تشكل النسبة الكبرى من المشاريع العاملة في البلدين، وتعد الداعم الأساسي للاقتصاد والمحرك الرئيس له، كما تم البحث في أهمية إحياء التعاون الثنائي في جميع القطاعات الاقتصادية».

 

من جانبه، أعرب الوزير طوق عن «استعداد بلاده لتقديم الدعم لسوريا، من خلال نقل التجربة الإماراتية في قطاع الاقتصاد»، مشيراً إلى أهمية «استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات بين الجانبين السوري والإماراتي».

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