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صرّح رئيس حزب اتوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، بأن "الظروف الاقليمية ذاهبة باتجاه إيجابي وعلينا عن نستغلها والوضع في سوريا إلى تطور كبير والملك الأردني يقوم بعمل كبير بالتنسيق مع أميركا".

وهاب خلال حديث له عبر قناة "الجديد" أضاف، "لا نستطيع انتقاد حكومة ميقاتي قبل 3 أشهر، ومشروع الشام الجديد سيفتح أفاقاً جديدة للبنان وسوريا إلى جانب الأردن والعراق".

وتوجّه وهاب بنصيحة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بزيارة سوريا وإحياء المجلس الاعلى اللبناني السورية وطرق أبواب الخليج حتى لو كانت مقفلة والمحادثات السعودية الإيرانية محكومة بالنجاح".

وأضاف، "هناك فريقاً ربح في المنطقة ولكن السيد نصرالله لا يريد ترجمة هذا الانتصار في لبنان ولكن الرئيس عون يمكن أن يترجمه.

وأردف، "الحل لأزمة تنقل المواطنين أن نقوم بتنفيذ خطة نقل مشترك"

وعن التحقيق في تفجير المرفأ قال: "أنا لا أعرف من قام بانفجار مرفأ بيروت ولكن أعرف من يتحمل المسؤولية ولن أتحدث لأن الجهة يمكن أن تضرني و"تأذيني"، وسنصل إلى الحقيقة بشأن انفجار مرفأ بيروت بعد 4 سنين".