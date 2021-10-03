living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نائب اوروبي: لإدراج سياسيين لبنانيين على قائمة العقوبات ومن أعلى المستويات

3
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد أن بعثت أوروبا برسالة قوية للسياسيين اللبنانيين، بشأن تهديدهم بعقوبات في حال استمرار فساد بعضهم، واستمرار جرّ لبنان نحو الهاوية، يبدو أنّ اوروبا وتحديداً فرنسا تصرّ على الاستمرار بذلك، إذ أعرب النائب الفرنسي من كتلة Renew Europe وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي كريستوف غردلر، في مقابلة مع موقع الـLBCI ، عن التضامن بشأن الوضع الراهن الكارثي في لبنان، الذي سبّبه "حفنة من رجال السياسة في السلطة"، كما قال. وأضاف: "لا بدّ من فرض عقوبات على من هم في الحكم ، لكونهم يعرقلون الوضع ويستفيدون من هذه العرقلة".

وكان البرلمانيون الأوروبيون ، وبدعم من غالبية كبرى في البرلمان الأوروبي، صوّتوا على قرار بشأن الفساد في لبنان، هدفه الأساسي دعم الشعب اللبناني ومساعدته قبل كل شيء، بحسب ما قال غردلر.

وفي هذا السياق، دعا النائب الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وكذلك سويسرا والمملكة المتحدة ، إلى العمل معًا لإدراج أسماء السياسيين الفاسدين، من أعلى المستويات، على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لكونهم يعرقلون مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أو يعرقلون خطة النهوض الاقتصادي. وقال: "الوزراء المعنيون وكذلك، دائرة العمل الخارجي الأوروبي، مدعوون الى العمل لتوفير الوسائل اللازمة (للتطبيق). وبمجرد تطبيق العقوبات سيبدأ اللبنانيون بالتخلّص من فساد النخب الفاسدة".

وأيضاً، أوضح للـ LBCI أن القرار الاوروبي تضمّن أيضاً إنشاء مجموعة عمل إنسانية ، حسب رغبة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لزيادة الثقة، ومساعدة مصادر المساعدات الدولية، كتلك التي تأتي من الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي مساعدة الشعب اللبناني وليس حكام لبنان الفاسدين. وقال: "نطلب أيضا دعما طارئا وإضافيا من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لتوفير الخدمات العامة مثل الغذاء والمستلزمات الطبية والتعليم ، وبالطبع الكهرباء والوقود".

وردّاً على سؤال حول الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، وما قد تفرزه من نتائج، خصوصاً في حال اعادة اللبنانيين انتخاب الطبقة السياسية نفسها، قال غردلر: "سيكون لأوروبا دومًا نظرة طيّبة إلى لبنان. وأنا شخصياً صديق للبنان ولشعبه. لهذا السبب ، أردت إلى جانب زملائي الأوروبيين، من خلال هذا القرار ، ضمان إجراء هذه الانتخابات في عام 2022 ، بطريقة حرة وشفافة ونزيهة، فأي تأجيل لها سيكون كارثياً. أضف، أنني أضع ثقتي باللبنانيين وسأستمر طبعاً بدعمهم، لإحداث التغيير الذي يرجونه ويحتاجونه من خلال اقتراعهم . إلا أنه لا يجب انتظار انتخابات 2022 لإحداث التغيير! فبعد تأليف حكومة أخيراً يعد أشهر عديدة ، هناك ضرورة ملحّة للعمل بشكل فوري لإحياء البلاد".

وعن موقفه من مسار التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت في 4 آب، أجاب: "نعلم ان ليس هناك من تحقيق جدّي وهذا ما ندوّنه في قرارنا ، فالوزارات والنواب أعاقوا عمل القضاة. وهذا التعطيل المستمر لا يُحتمل. كما نعلم أن السلطات قامت بتنحية المحقق العدلي الأول بعد أن استدعى شخصيات سياسية لاستجوابها ، وردّت طلبات المحقق العدلي الثاني لرفع الحصانات عن النواب المشتبه بهم وطلبات استجواب كبار رجال الأجهزة الأمنية. فلا بد لهذه التهديدات والتعطيل المنهجي أن ينتهي، وسنسهر على الوصول الى ذلك. لذلك، أدعو مع زملائي النواب الأوروبيين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة، لتوضيح ما حدث بشكل دقيق في مرفأ بيروت بسبب هذا الانفجار المأساوي".

وردّاً على سؤالنا حول تعليقه بشأن المزاعم، بأنّ فرنسا رفضت تقديم صور الأقمار الصناعية إلى لبنان اثر وقوع الانفجار، أجاب: " لست متأكدًا من فهم السؤال تمامًا. على حدّ علمي ، قامت فرنسا بنقل هذه الصّور وهي علنية . كما قامت شركة اربوس سبايس بنشرالكتروني لصور من الأقمار الصناعية لمدينة بيروت قبل وبعد الانفجار المزدوج ، تظهرالدمار الذي حلّ في جزء من المدينة في 4 اب 2020".

ولأنّ فرنسا لا تزال تقف الى جانب لبنان منذ زمن، انتشرت تساؤلات حول مدى استفادها من هذا البلد الصغير في الشرق الاوسط، لكن غردلر اشار الى وقوف فرنسا الدائم الى جانب لبنان من دون مقابل، وهو الذي يحمل راية لبنان في البرلمان، يشدد أن المساعدات موجودة ولكن الخوف من تقديمها الآن موجود، بسبب غياب الثقة بالدولة اثر الاختلاسات التي كانت تحصل، وقال: "أولويتي هي دعم الشعب اللبناني ، الذي يعاني منذ مدة طويلة ويتمتع بنفس الوقت بقدرة مذهلة على الصمود.أنا حريص جدًا على مساعدة البلد ، قدر الإمكان ، للخروج من الأزمة، حتى يتمكن اللبنانيون أخيرًا من الحصول على الخدمات العامة والسلع الأساسية وما إلى ذلك. أنا أشجعهم على إجراء التحقيقات اللازمة. فالمساعدة حاضرة ومتاحة ، ولكن لا يمكننا المجازفة بتحويل أموال مخصصة للشعب اللبناني اذ سينتهي بها المطاف لصالح المسؤولين الفاسدين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout