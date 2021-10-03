بعد عرض مسرحية داخل أحد مسارح بيروت دون المرور بالمسار القانوني.. هكذا علّق الأمن العام

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان التالي:

"بتاريخ 01/10/2021 أقدم المخرج الفلسطيني عوض عوض على عرض مسرحية داخل أحد مسارح بيروت دون المرور بالمسار القانوني للعرض من خلال مكتب الاعلام في المديرية العامة للامن العام، حيث تم الاتصال بالمسرح المعني الذي عمل القيمون عليه مشكورين على وقف عرض المسرحية، بعدما تبين لهم مخالفة عرضها للاصول القانونية.

عمد بعدها بعض مدعي المعرفة الشاملة على تصوير الموضوع وكأنه تعد على الحريات العامة، بينما هو تأكيد على صونها وعدم السماح بالتلطي وراء الشعارات لاسقاط القوانين ومفاعيلها. وعليه، يهم المديرية العامة للامن العام التأكيد أنها ماضية في تنفيذ الصلاحيات التي أناطها بها القانون، وإن محاولات التذاكي والخلط بين صلاحياتها وصلاحيات أخرى هدفه تعمية الرأي العام لتجاوز القوانين من خلال البطولات الوهمية، والتي لن تمنع المديرية عن القيام بواجباتها حماية لحريات الجميع التي نص عليها القانون اللبناني حصرا".