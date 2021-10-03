أُوقف بالجرم المشهود في الضبية... وهذا ما كان يفعله!

A + A -

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخـلي ــ شعبـة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هوية أحد المروجين الذين ينشطون في مناطق المتن وكسروان وهو المدعو:

أ. س. (من مواليد العام 1966، لبناني)

بتاريخ 21/09/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الضبية أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارته نوع "سيتروين" -تم ضبطها-. وبتفتيشه والسيارة، ضبط بحوزته ما يلي:

- /27/ ظرفًا بداخلهم مادة يرجح أنها حشيشة الكيف زنتها حوالي /290/ غ

- /332/ ظرفًا بداخلهم مادة يرجح أنها كوكايين زنتها حوالي /713/غ

- علب وطبّات بلاستيكية مدوّن عليها عبارات مختلفة تحتوي على مادة يرجح أنها كوكايين زنتها حوالي /904،4/غ

وبتفتيش منزله في محلة الدكوانة، عُثِرَ على طبّتين بلاستيكيّتين بداخلها مادة الکوکایین زنة الواحدة /4،4/غ قائم، كما ضبطت سيارة نوع "تويوتا" تستخدم أيضا في عمليات الترويج.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق المتن وكسروان، وبالإتجار بالمخدرات لحسابه الخاص.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأوقف وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.